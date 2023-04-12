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AKM - Gar - Kızılay Metrosu açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar

A Haber
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Giriş: 12.04.2023 14:28
Güncelleme:12.04.2023 14:29
Ankara metro ağının kilit noktasını Başkan Erdoğan açacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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