AKM - Gar - Kızılay Metrosu açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar

Ankara metro ağının kilit noktasını Başkan Erdoğan açacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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