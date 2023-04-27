27 Nisan 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Akkuyu santralinde tarihi gün! İlk nükleer yakıt tesise ulaşacak
Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali ilk nükleer yakıt getirme töreni yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan törene online katılacak. Türkiye Akkuyu ile neler kazanacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve mühendis Feyza Evin değerlendirdi.