Akkuyu santralinde tarihi gün! İlk nükleer yakıt tesise ulaşacak

Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali ilk nükleer yakıt getirme töreni yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan törene online katılacak. Türkiye Akkuyu ile neler kazanacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve mühendis Feyza Evin değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN