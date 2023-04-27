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Akkuyu NGS'de tarihi gün: "Nükleer tesis" statüsüne kavuşuyor

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Giriş: 27.04.2023 00:44
Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın da imzasını taşıyan 3 Nisan 2018'de Türkiye’nin gücüne güç katması için temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali tesis olma statüsüne kavuşuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferans yöntemiyle katılacağı büyük tören için tüm hazırlıklar tamamlandı. Her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi "III+" nesil reaktörlü 4 üniteden oluşan Akkuyu NGS, toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak. Öte taraftan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin "Tesis büyük oranda tamamladı" ifadelerine yer veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İlk reaktör devreye alındıktan sonra üretmemiz gereken enerjinin 4'te 1'i üretilecek. Dünyada aynı anda 4 reaktör inşaatı devam eden bir proje yok" şeklinde konuştu.
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