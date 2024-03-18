18 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Akıncı’dan süpersonik füze atışı! Havada 100 KM’den tam isabet

Akıncı’dan süpersonik füze atışı! Havada 100 KM’den tam isabet

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.03.2024 16:21
Bayraktar Akıncı, 100 kilometre mesafeden süpersonik füzelerle havadaki hedefi tam isabetle vurdu. Akıncı TİHA, geçen hafta da 4 gün süren atış testlerini başarıyla tamamlamıştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Akıncı’dan süpersonik füze atışı!
Akıncı’dan süpersonik füze atışı!
Iğdır için projeleri neler?
Iğdır için projeleri neler?
Cepheden mektuplar
Cepheden mektuplar
TCG Anadolu öncülüğünde zafer geçişi!
TCG Anadolu öncülüğünde zafer geçişi!
Altındağ için projeleri ne?
Altındağ için projeleri ne?
Çanakkale savaşında neler yaşandı?
Çanakkale savaşında neler yaşandı?
Verilen oylar geçerli olacak mı?
Verilen oylar geçerli olacak mı?
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Zeytin Dalı Harekatı’nın 6. yılı!
Zeytin Dalı Harekatı’nın 6. yılı!
Erdoğan seslenişi! 3. adaylık yolu nasıl açılabilir?
Erdoğan seslenişi! 3. adaylık yolu nasıl açılabilir?
8 soru 8 cevap! Tıkla kampanya detayları öğren
8 soru 8 cevap! Tıkla kampanya detayları öğren
Geçilemeyen topraklar: Çanakkale!
Geçilemeyen topraklar: Çanakkale!
Daha Fazla Video Göster