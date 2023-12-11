Akıllara ZARAR! İşte soykırımın modası

Moda devi bir marka, soykırımın modasını yaptı. Sosyal medyasında paylaşıp tepkiler üzerine silindi. İşte 21. yüzyılı insanlığın en karanlık dönemi olarak tarihe geçiren kareler...

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