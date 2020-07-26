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Akdeniz'deki Türk - Yunan gerilimi artar mı? Uzman isim A Haber'de yorumladı

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Giriş: 26.07.2020 22:47
Türkiye'nin Navtex ilan etmesinin ardından büyük bir telaşa kapılan Yunanistan, Meis Adası'nı bahane ederek Türkiye'nin Akdeniz'deki planını bertaraf etmek istemişti. Akdeniz'deki yüksek tansiyon devam ederken, olayın ne tarafa evrileceği merak konusu. Peki, Türkiye ''Navtex diplomasisi'' ile ne mesaj verdi? Uluslararası dengeler hangi yönde değişiyor? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Özden Zeynep Oktay A Haber'de Akdeniz'deki tansiyonu değerlendirdi.
Akdeniz'deki Türk - Yunan gerilimi artar mı? Uzman isim A Haber'de yorumladı
Akdeniz'deki Türk - Yunan gerilimi artar mı? Uzman isim A Haber'de yorumladı
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