Akciğer tedavisi için yöntem geliştirdiler: Yöntem sağlık malzemesi ithalatını önleyecek!

Malatya’daki iki üniversitenin bilim insanları önemli bir başarıya imza attı. İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi’nden akademisyenler, akciğer zarında sıvı birikimi ve iltihaplanma sorunlarına yönelik yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi. Bu tedavi, akciğer enfeksiyonları ve sıvı birikiminin tekrarını engellemeyi amaçlıyor. Hayvan deneylerine başlanan proje, ilerleyen dönemlerde insanlara uygulanmak üzere çalışmalarını hızla sürdürüyor. Barış Türel’in özel haberine göre, tedaviyle birlikte sağlık malzemelerinin ithalatı da engellenerek yerli üretim desteği sağlanacak.

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