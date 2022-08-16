AK Parti'ye CHP ve Saadet Partisi'nden 2 önemli katılım: Başkan Erdoğan rozetlerini takti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, CHP ve Saadet Partisi’nden istifa edip AK Parti'ye katılan isimlere parti rozeti taktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan, "Partimizin kuruluşundan itibaren davamıza destek olmuş, omuz vermiş, katkı sunmuş, teşkilatlarımızda görev almış herkese tüm yol arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum." dedi.

TOPLANTININ ARDINDAN AK PARTİ'YE GEÇENLERE ROZET TAKTI

Konuşması sonrası Başkan Erdoğan, CHP ve Saadet Partisi'nden ayrılıp AK Parti'ye katılan isimlere rotezi taktı.

SAADET PARTİSİ'NDEN KATILIM

O isimlerden biri 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden batman Beşiri Belediye Başkanı seçilen Sait Karabulut'tu.

Sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Karabulut "Yuvamız olan AK Parti'ye katılım sağladık. Başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere, yerel yönetimler başkanlığımıza, Batman ve Beşiri'deki tüm dostlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

CHP'DEN KATILIM

AK Parti'ye geçen bir diğer isim ise Elazığ CHP Eski İl Başkanı Mustafa Ünsal Karatepe'ydi.

Başkan Erdoğan'ın Karatepe'ye AK Parti rozeti takmasının ardından birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.