16 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti'ye CHP ve Saadet Partisi'nden 2 önemli katılım: Başkan Erdoğan rozetlerini takti

AK Parti'ye CHP ve Saadet Partisi'nden 2 önemli katılım: Başkan Erdoğan rozetlerini takti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2022 20:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, CHP ve Saadet Partisi’nden istifa edip AK Parti'ye katılan isimlere parti rozeti taktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan, "Partimizin kuruluşundan itibaren davamıza destek olmuş, omuz vermiş, katkı sunmuş, teşkilatlarımızda görev almış herkese tüm yol arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum." dedi.

TOPLANTININ ARDINDAN AK PARTİ'YE GEÇENLERE ROZET TAKTI

Konuşması sonrası Başkan Erdoğan, CHP ve Saadet Partisi'nden ayrılıp AK Parti'ye katılan isimlere rotezi taktı.

SAADET PARTİSİ'NDEN KATILIM

O isimlerden biri 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden batman Beşiri Belediye Başkanı seçilen Sait Karabulut'tu.

Sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Karabulut "Yuvamız olan AK Parti'ye katılım sağladık. Başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere, yerel yönetimler başkanlığımıza, Batman ve Beşiri'deki tüm dostlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

CHP'DEN KATILIM

AK Parti'ye geçen bir diğer isim ise Elazığ CHP Eski İl Başkanı Mustafa Ünsal Karatepe'ydi.

Başkan Erdoğan'ın Karatepe'ye AK Parti rozeti takmasının ardından birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

500 yıllık tarihi dostluk vurgusu
"500 yıllık tarihi dostluk" vurgusu
Başkan Erdoğan’dan Malezya Kralı’na karşılama
Başkan Erdoğan'dan Malezya Kralı'na karşılama
Video kaydına alıp hedef gösterdi
Video kaydına alıp hedef gösterdi
Türkiye’den S-400 yanıtı
Türkiye'den S-400 yanıtı
Suriye ile yeni süreç mi başlıyor?
Suriye ile yeni süreç mi başlıyor?
Araç alım satımı kıskaç altında
Araç alım satımı kıskaç altında
Türkiye’nin karanlık darbe dönemi
Türkiye'nin karanlık darbe dönemi
Soylu açıkladı: Tendürek tertemiz!
Soylu açıkladı: "Tendürek tertemiz!"
Mahmut Tanal’a CHP seçmeninden soğuk duş!
Mahmut Tanal'a CHP seçmeninden soğuk duş!
Cem Muhammet taburcu oldu
Cem Muhammet taburcu oldu
Vatandaş memnun, CHP rahatsız
Vatandaş memnun, CHP rahatsız
Şanlıurfa’da 13 terörist öldürüldü
Şanlıurfa'da 13 terörist öldürüldü
Daha Fazla Video Göster