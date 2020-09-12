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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten '12 Eylül' mesajı: Milli iradeye silah çeken milletin düşmanıdır

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Giriş: 12.09.2020 13:22
Güncelleme:12.09.2020 13:26
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 12 Eylül açıklaması geldi. Ömer Çelik, "Gerekçesi ne olursa olsun milletin vatanı korumak için verdiği silahı millete doğrultmak vatan hainliğidir. Tarih gösteriyor ki her darbe vatanı işgal girişimidir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından 12 Eylül 1980 Darbesi ile ilgili açıklamada bulundu. Çelik, "Milli iradeyi çalan darbeciler, arkasına saklandıkları kavramlarla ülkenin varlıklarını gaspettiler. Darbeciler her cümlede "vatan için" diyerek her adımda "vatana ihanet" ettiler. "Hukuksuz vatanseverlik" olmaz." ifadelerini kullandı.

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları:

"Her darbe "vatana ihanet"tir. Gerekçesi ne olursa olsun milletin vatanı korumak için verdiği silahı millete doğrultmak vatan hainliğidir. Tarih gösteriyor ki her darbe vatanı işgal girişimidir.

Milli iradeyi çalan darbeciler, arkasına saklandıkları kavramlarla ülkenin varlıklarını gaspettiler. Darbeciler her cümlede "vatan için" diyerek her adımda "vatana ihanet" ettiler. "Hukuksuz vatanseverlik" olmaz.

Hukuk dışı vatanseverlik" darbecilerin en süslü yalanıdır. #12Eylül katliam rejiminin başladığı gündü. Vatan hainliği, tüm darbelerin tek ideolojisidir. Sağcı ya da solcu darbe olmaz; darbe vatan hainliğidir. Milletine silah doğrultundan daha ahlaksız ve daha hain kimse yoktur

Bu ihanetin son hamlesi #15Temmuz'da millet iradesine çarparak paramparça oldu. Tüm darbeciler tarihimizin karanlık kişilikleri olarak millet vicdanında ebediyyen mahkum oldu. Adalet hükmünü verdi, veriyor. Düşmanlarımız darbe silahını bir daha asla kullanamayacaklar.

Darbecilik, millete düşmanlıktır! Milli iradeye silah çeken milletin düşmanıdır."

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