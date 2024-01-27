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AK Parti’nin İzmir adayları kim olacak? İzmir’in sorunları nasıl çözülecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.01.2024 13:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İzmir’in ilçe adaylarını resmen açıklayacak. İzmir adayları kim olacak? İzmir’in sorunları nasıl çözülecek? Listelerde sürpriz olacak mı? Seçim maratonu nasıl geçecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
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