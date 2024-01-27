AK Parti’nin İzmir adayları kim olacak? İzmir’in sorunları nasıl çözülecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İzmir’in ilçe adaylarını resmen açıklayacak. İzmir adayları kim olacak? İzmir’in sorunları nasıl çözülecek? Listelerde sürpriz olacak mı? Seçim maratonu nasıl geçecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

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