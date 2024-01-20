20 Ocak 2024, Cumartesi
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AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine adım adım ilerlerken, AK Parti'nin tüm illerde adaylarını açıkladı. Buna göre İstanbul adayı Murat Kurum, Ankara adayı Turgut Altınok, İzmir adayı Hamza Dağ, Antalya adayı Hakan Tütüncü oldu. Şimdi sıra ilçeleri açıklamaya geldi. Başkan Erdoğan, bugün saat 14.00'te Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul'un 37 ilçesinde seçimlere girecek AK Parti adaylarını duyuracak. AK Parti, 2 ilçede Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin çıkardığı adayları destekleyecek.