AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum kimdir? Murat Kurum nereli? Murat Kurum’un mesleği ne?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğunu ilan etti. A Haber’de Murat Kurum'un portresini hazırladı. İşte tüm detaylar…

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