07 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum: Kutlu bir yolculuğun ilk adımını hep birlikte atıyoruz

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum: Kutlu bir yolculuğun ilk adımını hep birlikte atıyoruz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.01.2024 17:42
AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum oldu. Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda ilk açıklamasını yaptı. “31 Mart akşamı, İstanbul’da duraklama dönemi bitecek; yeniden diriliş, yükseliş dönemi başlayacak.” diyen Kurum, “Kendi geleceğim için değil, İstanbul’un geleceği için çalışacağım.” şeklinde konuştu. Rakibinin İstanbul’a karşı ilgisizlik olduğunu söyleyen Kurum, “94 ruhuyla, Türkiye Yüzyılı idealimizle yeni eserleri İstanbulumuza kazandıracağız. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız.” ifadelerini kullandı. Kurum, İstanbul için bir acil eylem planı hazırlayacaklarını da söyledi.
İBB adayı Murat Kurum’dan ilk açıklama
İBB adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama
Yeniden hizmet! İşte ilk açıklama
Yeniden hizmet! İşte ilk açıklama
Yeniden İstanbul, Şimdi İstanbul, Sadece İstanbul!
Yeniden İstanbul, Şimdi İstanbul, Sadece İstanbul!
Samsun Büyükşehir Belediye...
Samsun Büyükşehir Belediye...
Murat Kurum kimdir? İşte tüm detaylar...
Murat Kurum kimdir? İşte tüm detaylar...
AK Parti Kocaeli Büyükşehir...
AK Parti Kocaeli Büyükşehir...
AK Parti Yalova adayı...
AK Parti Yalova adayı...
AK Parti Tokat adayı...
AK Parti Tokat adayı...
AK Parti Sinop adayı...
AK Parti Sinop adayı...
AK Parti Samsun adayı...
AK Parti Samsun adayı...
AK Parti Rize adayı...
AK Parti Rize adayı...
AK Parti Ordu adayı...
AK Parti Ordu adayı...
Daha Fazla Video Göster