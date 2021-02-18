Şehit ailelerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Bizi bir daha aramasın

Onlar evlatlarını toprağa verirken, acılarını yüreklerine basıp "vatan sağ olsun" dedi. Ancak şehit polis memuru Vedat Kaya'nın ailesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gara'da 13 masum insanı katleden PKK'nın ismini anmadan taziye mesajı yayınlamasına tepki gösterdi. Acılı aile "bizi aramasın gitsin Selahattin Demirtaş'ı arasın" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Onlar evlatlarını toprağa verirken, acılarını yüreklerine basıp "vatan sağ olsun" dedi. Ancak şehit polis memuru Vedat Kaya'nın ailesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gara'da 13 masum insanı katleden PKK'nın ismini anmadan taziye mesajı yayınlamasına tepki gösterdi. Acılı aile "bizi aramasın gitsin Selahattin Demirtaş'ı arasın" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.