18 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Evlat nöbeti dalga dalga büyüyor! Bir aile daha katıldı

Evlat nöbeti dalga dalga büyüyor! Bir aile daha katıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.02.2021 12:09
Güncelleme:18.02.2021 12:32
Diyarbakır'da evlat nöbeti dalga dalga büyüyor. 206. aile eyleme katıldı. HDP il binası önünde “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Kahrolsun PKK, Kahrolsun HDP” ve “Cumhurbaşkanına uzanan eller kırılsın” sloganları atıldı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Diyarbakır'da evlat nöbeti dalga dalga büyüyor. 206. aile eyleme katıldı. HDP il binası önünde "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK, Kahrolsun HDP" ve "Cumhurbaşkanına uzanan eller kırılsın" sloganları atıldı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Terör örgütü PKK'nın 8 yaşında kaçırdığı Ekrem Şeflek'in ailesi evlat nöbetine katıldı.

8 yaşında kaçırıldı 27 yıldır haber alınamıyor. Terör örgütü PKK asker olmak isteyen ekremi kaçırdı. En büyük hayali asker olmaktı PKK tarafından kaçırıldı. Evlat nöbetine katılan aile sayısı 206 oldu.

PKKnın kalleş mağara katliamına yürekli annelerden tepki: Akademisyenler o sanatçılar bugün niye ses çıkarmıyor? PKK'NIN KALLEŞ MAĞARA KATLİAMINA YÜREKLİ ANNELERDEN TEPKİ: AKADEMİSYENLER O SANATÇILAR BUGÜN NİYE SES ÇIKARMIYOR?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Üç ayları müjdeleyen gece
Üç ayları müjdeleyen gece
Evlat nöbeti dalga dalga büyüyor
Evlat nöbeti dalga dalga büyüyor
Pendik Belediyesi'nin notu gündem oldu
Pendik Belediyesi'nin notu gündem oldu
Çirkin saldırı! Pantolonunu indirip küfür etti
Çirkin saldırı! Pantolonunu indirip küfür etti
Normalleşmeye en yakın iller
Normalleşmeye en yakın iller
Ölümden böyle kurtuldu!
Ölümden böyle kurtuldu!
Buzlu yollarla mücadele!
Buzlu yollarla mücadele!
Şampuan uyarısı: Bomba gibi!
Şampuan uyarısı: Bomba gibi!
Vatandaşa yedireceklerdi!
Vatandaşa yedireceklerdi!
Kar İstanbul'u terk ediyor!
Kar İstanbul'u terk ediyor!
TEM'de trafik kazası
TEM'de trafik kazası
Otoyola çığ düştü!
Otoyola çığ düştü!
Daha Fazla Video Göster