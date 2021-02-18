Evlat nöbeti dalga dalga büyüyor! Bir aile daha katıldı

Diyarbakır'da evlat nöbeti dalga dalga büyüyor. 206. aile eyleme katıldı. HDP il binası önünde “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Kahrolsun PKK, Kahrolsun HDP” ve “Cumhurbaşkanına uzanan eller kırılsın” sloganları atıldı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Diyarbakır'da evlat nöbeti dalga dalga büyüyor. 206. aile eyleme katıldı. HDP il binası önünde "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK, Kahrolsun HDP" ve "Cumhurbaşkanına uzanan eller kırılsın" sloganları atıldı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Terör örgütü PKK'nın 8 yaşında kaçırdığı Ekrem Şeflek'in ailesi evlat nöbetine katıldı.

8 yaşında kaçırıldı 27 yıldır haber alınamıyor. Terör örgütü PKK asker olmak isteyen ekremi kaçırdı. En büyük hayali asker olmaktı PKK tarafından kaçırıldı. Evlat nöbetine katılan aile sayısı 206 oldu.

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