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AK Partili Tuba Durgut’tan İsrail’e tepki: Siyasi değil insani bir mesele!

AK Partili Tuba Durgut’tan İsrail’e tepki: Siyasi değil insani bir mesele!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.02.2025 13:27
Roma, İtalya - Akdeniz Parlamenterler Asamblesi (AKDENİZ PA) 19. Genel Kurulu, 19-22 Şubat 2025 tarihleri arasında İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildi. Bölgesel barış, güvenlik ve parlamenter işbirliğinin ele alındığı toplantıda tansiyon, İsrail delegasyonunun Gazze’de yaşanan katliamı meşrulaştırmaya çalışmasıyla yükseldi. AKDENİZ PA Türk delegasyonu Üyesi Kadın Parlamenter Forumu Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, İsrail’in suçlayıcı ve manipülatif yaklaşımına karşı sert bir çıkış yaparak oturuma damga vurdu.
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AK Partili Tuba Durgut’tan İsrail’e tepki: Siyasi değil insani bir mesele!
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