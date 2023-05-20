20 Mayıs 2023, Cumartesi
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AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi... Savcı Sayan'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama
AK Partili Savcı Sayan'ın seçim çalışmaları kapsamında çalışmalar yaptığı esnada kalp krizi geçirdiği belirtildi. Savcı Sayan'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "2. Tur seçim çalışmalarına İzmir’de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir.…" ifadelerine yer verildi. Anjiyo yapılan Savcı Sayan'ın sağlık durumuna ilişkin doktorundan açıklama geldi. İşte detaylar... .