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AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi... Savcı Sayan'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

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Giriş: 20.05.2023 01:36
AK Partili Savcı Sayan'ın seçim çalışmaları kapsamında çalışmalar yaptığı esnada kalp krizi geçirdiği belirtildi. Savcı Sayan'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "2. Tur seçim çalışmalarına İzmir’de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir.…" ifadelerine yer verildi. Anjiyo yapılan Savcı Sayan'ın sağlık durumuna ilişkin doktorundan açıklama geldi. İşte detaylar... .
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