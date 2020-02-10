BİZE ULAŞIN
10.02.2020
AK Partili Özhaseki, Türel ve Yılmaz’ın yaralandığı kaza kamerada
Antalya’da Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Antalya Büyükşehir belediyesi eski başkanı Menderes Türel ve Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.