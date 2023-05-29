AK Partili olduğu için ekmek satmadılar! Küçük çocuk ve ailesine ağır hakaret: İtlere ekmek satmıyoruz

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy ile fark atarak seçimde zafer elde etti. Bu gelişme sonrası Cumhur İttifakı'na gönül veren milyonlar sokaklarda seçim sonuçlarını kutladı. Ancak bu durumdan rahatsız olan kesimler de devreye girdi. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir fırından ekmek almaya giden çocuk "Reis" diye bağırınca ağır hakaretler sonrası dükkandan kovuldu. Sonrasında çocuğun ailesi fırına gelirken işletme sahibi eline bıçak alıp "İtlere ekmek satmıyoruz" diyerek aileyi yine dükkandan kovdu. İşte detaylar...