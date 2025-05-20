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AK Partili Çelik’ten Özel tepki: Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş

AK Partili Çelik’ten Özel tepki: Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.05.2025 09:41
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine AK Parti'den tepki geldi. Sözcü Ömer Çelik, Özel'in söylemlerinin "Avrupa aşırı sağının kopyası" olduğunu vurguladı, "Yerel bir lider bile olamamış birinin Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur." ifadesini kullandı.
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AK Partili Çelik’ten Özel tepki: Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş
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