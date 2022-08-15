AK Parti'den Suriye ile diyalog açıklaması: Şam ile ilişkiler direkt hale gelebilir seviyesi de yükselebilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yaptığı açıklamada "Şam ile ilişkiler direkt hale gelebilir, seviyesi de yükselebilir" ifadelerini kullandı. Yazıcı ayrıca yaptığı açıklamada çekişmeleri çözebilecek en önemli adımın diyalog olduğunun altını çizdi.