AK Parti'den sosyal medyayı sallayan reklam filmi! Beğeni yağdı! "Bakın biz kimiz biz hayal edenleriz"

Türkiye artık seçimler için son viraja girerken partiler de miting ve reklam filmi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. AK Parti son dönemde yaptığı özgün tanıtımlarla dikkat çekerken yeni reklam filmine sosyal medyada beğeni yağdı. Türkiye'nin yerli gurur projelerinin yer verildiği tanıtımda "Bakın biz kimiz, Biz hayal edenleriz! Biz gerçekleştiririz, Çünkü inanıyoruz" sözlerin içeren BTS Jungkook'un Dreamers şarkısı görüntülere eşlik etti. İşte detaylar...