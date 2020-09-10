AK Parti'den Macron'un haddini aşan açıklamalarına çok sert tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye'ye yönelik skandal sözlerine bir yenisini daha ekledi. Macron'un Doğu akdeniz ve Libya hamlelerinin ardından Türkiye'ye yönelik hazımsızlığı sürüyor. Macron, son olarak AB'ye skandal bir çağrıda bulundu. Macron, "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız." dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'un haddi aşan sözlerine sert tepki geldi. Ömer Çelik açıklamasında; "Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu. Halkları sömürmek içi sahte sevgi gösterisi sunar ama vatansever liderleri hedef alırlardı. Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya hamlelerinden sonra hazımsızlığı sürüyor. Sömürmedik yer nbırakmayan Fransa lideri Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum Kesimine arka çıkarken Türkiye'ye yönelik skandal açıkllamamarına yeisini daha ekledi.Doğu Akdeniz'deki etki alanını genişletmek isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın bir bütün olarak Türkiye konusundaki tutumunda daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olması gerektiğini vurguladı.

HADDİNİ AŞAN İFADELER!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Macron, "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Tansiyonu yükseltmekten kaçınmak istiyoruz ancak Türkiye bazı alanlardaki niyetlerini netleştirmeli. Avrupa bir bütün olarak Türkiye ile ilgili olarak daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olmalı" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ: AHLAHSIZ BİR OYUN BU!

Macron "sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" demiş. Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu. Halkları sömürmek içi sahte sevgi gösterisi sunar ama vatansever liderleri hedef alırlardı. Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur.

Bizim sizin gibi sömürgeci kafalarla sorunumuz var Bay Macron. Acı çektirdiğiniz haklarla ve sömürmek istediğiniz halklarla insani ve kardeşlik bağımız var. O yüzden sizinle karşı karşıyayız. Tehdit dili kullandığınız ülke Türkiye'dir. Türkiye size en uygun cevapları verecektir.

Siz Bay Macron burayı kolayca kandırabileceğiniz kabile devletleri ile karıştırmayın. Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı ile halkını ayırmaya kimsenin gücü yetmez. "Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı" diyerek oynadığınız oyunu defalarca Afrika'da oynadığınızı biliyoruz.

Fransa gibi bir devleti bugünkü başarısız duruma düşüren Macron'dur. Macron Fransa'yı yönetme beceriksizliğini dış politika saldırganlığı ile örtbas etmeye çalışıyor. Macron, Hafter'in toplu mezarlarından sorumludur.

BU KONUDA DA TARİHİ CEVAPLARINI ALACAKLAR

Macron şimdi Yunanistan'ı kullanarak Doğu Akdeniz'de sömürgecilik oyunu oynamaya çalışıyor. Suriye'de deneyip berbat ettiği oyunu Akdeniz'e taşımaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız bu saldırganlığa izin vermediği için Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor.

Macron göreve geldiğinden beri Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği herşey de yanıldı. Dış politika konusunda artık tecrübesizlikle izah edilemeyecek bir başarısızlık içine düştü. Macron, Suriye'de PKK/PYD, Libya'da Hafter, Akdeniz'de Yunanistan'la başarısızlığa koşuyor.

Macron şunu iyi bilsin, Cumhurbaşkanımızla milletimizi ayıran bir ifade baştan çürük bir yaklaşımdır. Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye'dir. "Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı" diyenler bu konuda da tarihi cevaplarını alacaklar.

Macron sömürgeciliğe devam ediyor, Cumhurbaşkanımız da mazlum halkların çıkarlarını savunmaya, barışı korumaya ve sömürgecilerin oyunlarını bozmaya devam ediyor. Mesele bundan ibarettir.

AB'YE SIĞINDILAR

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan gerilimi AB'ye taşıyarak Ankara'yı zor durumda bırakmayı hedefleyen Atina, 24-25 Eylül'de toplanacak AB liderler zirvesine kilitlendi.

Yunanistan, Fransa ile birlikte zirvede Türkiye aleyhine yaptırım kararı çıkartılmasını amaçlıyor. Ancak, AB ülkelerinin Türkiye'ye yaptırım konusunda birlik olmadığı ve Atina bu beklentisinin boşa çıkacağı belirtiliyor.

SICAK BAKMIYORLAR

Çok sayıda AB ülkesinin Türkiye'ye yönelik yaptırıma sıcak bakmadığını belirten diplomatik kaynaklar, Fransa'nın bu ülkelere baskı kurmasıyla yaptırım kararı çıksa bile bunu Türkiye'nin etkilemeyeceği, sadece sembolik bir nitelik taşıyacağına işaret ediliyor. Kaynaklar, İspanya ve İtalya gibi Akdeniz ülkelerinin yanı sıra bazı Kuzey Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye yaptırım kararını desteklemediğine dikkat çekiyor. AB Dönem Başkanı Almanya'nın ise Brexit, Çin ile ilişkiler, Rusya ve Belarus ile gerilim ve ayrıca salgının oluşturduğu ekonomik sorunların çözülmesi gibi ağır bir gündemde Türkiye ile bir bunalım yaşamak istemediği ifade ediliyor.

ŞER GÜÇLER TOPLANIYOR

MED7 olarak bilinen Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Güney Kıbrıs ve Yunanistan bugün Fransa'nın Korsika adasında bir araya gelecek. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada söz konusu toplantıdaki ana gündem maddesinin "Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerde uzlaşının geliştirilmesi olabileceği" bildirildi. Açıklamada "Forumdaki görüşmeler Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimler bağlamında Avrupa Konseyi'nin Türkiye ile ilişkiler konusunda 24-25 Eylül tarihlerinde alacağı kararların belirlenmesi hususuna da yardımcı olacaktır" denildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye'ye yönelik skandal sözlerine bir yenisini daha ekledi. Macron'un Doğu akdeniz ve Libya hamlelerinin ardından Türkiye'ye yönelik hazımsızlığı sürüyor. Macron, son olarak AB'ye skandal bir çağrıda bulundu. Macron, "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız." dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'un haddi aşan sözlerine sert tepki geldi. Ömer Çelik açıklamasında; "Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu. Halkları sömürmek içi sahte sevgi gösterisi sunar ama vatansever liderleri hedef alırlardı. Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur." dedi.