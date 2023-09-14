14 Eylül 2023, Perşembe
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AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun G20 provokasyonuna sert yanıt: Başkan Erdoğan'ın küresel çizgisi Kılıçdaroğlu'nun anlamayacağı boyutta
Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, "Her zaman olduğu gibi eline tutuşturulan bir metni yayınlayarak G20 Zirvesi hakkında açıklamalarda bulunmuş. Hiç anlamadığı konularda yaptığı açıklamalarına bir yenisini eklemiş." dedi.