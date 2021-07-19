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AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

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Giriş: 19.07.2021 14:29
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Beni Erdoğan'la karıştırmayın'' açıklamasına AK Parti'den peş peşe tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ana muıhalefet liderine ''Sen Türkiye karşıtlarının sözcülüğünü yapan adamsın'' diye seslenirken, AK Parti MKYK Üyesi Hacı Bayram Türkoğlu ise ''Kılıçdaroğlu Kuvayı Milliye Toplantısında'' notu ile CHP Genel Başkanının 15 Temmuz gecesi televizyon karşısında kahve içerken çekilen fotoğrafını paylaştı.
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