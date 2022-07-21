AK Parti’den İstanbul ve 81 ilin tamamına çıkarma: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yol haritası belli oldu

SON DAKİKA: AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) büyük desteği ile 2023 için Cumhur İttifakı’nın adayı Başkan Erdoğan… Bu kapsamda Başkan Erdoğan liderliğinde 2023 seçimleri için AK Parti resmen start verdi. İlk adım "100 Günde Yüz Yüze" sloganıyla İstanbul'da atılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un ilçelerinde tek tek miting yapacak. Bakanlar, milletvekilleri ve AK Parti Teşkilatı 100 gün boyunca İstanbul’u adım adım gezecek. İşte AK Parti’nin 2023 için yol haritası…

SON DAKİKA GÜNDEM HABERİ: Türkiye'nin aydınlık geleceğini yeniden şekillendirecek 2023 Cumhurbaşkanlığı için Cumhur İttifakı var gücüyle sahada yerini almaya hazırlanıyor.

AK Parti'nin ilk hedefi ise en büyük oy potansiyeline sahip İstanbul.

SON 100 YILA DAMGA VURACAK VE TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK SEÇİM

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılına damga vuracak bu önemli seçimler için AK Parti Genel Merkezi yol haritasını hazırladı.

SLOGAN: "100 GÜNDE YÜZ YÜZE"

Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti "100 Günde Yüz yüze" sloganıyla iki ay boyunca İstanbul'da vatandaş ile yakın temas kurulacak ve önümüzdeki hafta çalışmalar için düğmeye basılacak.

AK Parti'nin ilk adresi ise İstanbul Esenyurt olacak. 2023 seçimlerinin en kilit bölgesi İstanbul olacak.

AK Parti de İstanbul'a yönelik master plan hazırlandı. "100 Günde Yüz Yüze" sloganıyla yola çıkıyor

Bakanlar, milletvekilleri ve AK Parti İstanbul Teşkilatı 20'şerli gruplar halinde adım adım İstanbul'un ilçelerini gezecek, heyetler çalmadık kapı bırakmayacak.

VE BAŞKAN ERDOĞAN SAHAYA İNYOR

AK Parti'nin dev çıkarmasında heyet, hem vatandaşı dinleyecek hem de "Çözerse AK Parti Çözer" temasını işleyecek.

Kampanyanın en büyük kozu ise Başkan Erdoğan olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan eylül ayından itibaren İstanbul'un tüm ilçelerinde miting yapacak..

İKİ AYAKLI PROJE

Büyük kampanya iki ayaklı yürüyecek. İstanbul'da yakın temas sürerken Anadolu'da da memleketine giden İstanbulluya ulaşılacak.

İSTANBUL SONRASI HEDEF BÜTÜN İLLER

Öte yandan "100 Günde, Yüz Yüze" kampanyasının hemen ardından 81 ilde yeni bir seçim çalışması başlayacak.

Bu kez bakanlar, milletvekilleri, AK Parti'nin MKYK üyeleri ve partinin kadroları Anadolu'da olacak.

BAKANLARDAN ANADOLUYA ÇIKARMA

Bu kampanyanın ana ayağını ise bakanların çalışmaları oluşturacak.

Anadolu'da gidilecek ilçeler de belirlendi. Nüfusu 100 binin üzerinde olan 226 ilçe tespit edildi.

Başta bakanlar olmaz üzere AK Parti MKYK üyeleri ve milletvekilleri bu ilçelerde de çalışma yapacaklar.