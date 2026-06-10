AK Parti'den İstanbul için gündem olan çalışma! Sosyal medyada gündem oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın "#İstanbulYönetilemiyor" etiketiyle başlattığı ve 39 ilçenin eş zamanlı katıldığı sosyal medya çalışması Türkiye gündeminde öne çıktı. İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'un ulaşım, trafik, metro arızaları, toplu taşıma aksaklıkları, erişilebilirlik, otopark, çevre, mezarlık bakımı, deprem ve kentsel dönüşüm gibi temel sorunlarına dikkat çekti. Paylaşımlarda özellikle ulaşım sorunları ve deprem riskine karşı yetersiz kentsel dönüşüm çalışmaları eleştirilirken, İstanbul'un polemik yerine hizmet odaklı bir yönetime ihtiyaç duyduğu vurgulandı.