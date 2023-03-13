AK Parti'den HÜDA PAR'a ziyaret! Toplantı sonrası açıklama geldi

2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken HÜDA PAR da Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. AK Parti tarafından HÜDA PAR'a yapılan ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu "Ülkenin menfaati için Cumhurbaşkanı'nı destekliyoruz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...