26 Temmuz 2024, Cuma
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AK Parti’den CHP’li Deniz Yücel’e sert tepki! AK Partili Bayırcı: İslam düşmanlığı yapılıyor
CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in Müslüman kadınların kıyafetleriyle ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef almasına AK Parti'den tepki geldi. Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, "Laiklik ve çağdaşlık adı altında Diyanet'in hutbesine saldırarak İslam'ın emirlerine saçmalık demek İslam düşmanlığıdır" dedi.