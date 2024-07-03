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AK Parti'den Alman bakana tepki

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2024 14:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın Milli futbolcumuz Merih Demiral’ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA’nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa’da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır." ifadelerini kullandı.
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