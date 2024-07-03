03 Temmuz 2024, Çarşamba
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AK Parti'den Alman bakana tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın Milli futbolcumuz Merih Demiral’ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA’nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa’da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır." ifadelerini kullandı.