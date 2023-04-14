AK Parti'den 2023 seçimleri için reklam filmi: İnsan sevdasından vazgeçer mi?

Seçimlere artık kısa bir süre kalırken Başkan Erdoğan AK Parti'nin 2023 seçimlerinde kullanacağı sloganı "Doğru adımlarla yola devam" belirlediklerini açıkladı. AK Parti tarafından yapılan paylaşımda da "Türkiye Yüzyılı için; Doğru Adamla Yola Devam" ifadelerine yer verilirken seçimlerde kullanılacak reklam filmi yayınlandı.