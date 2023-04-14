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AK Parti'den 2023 seçimleri için reklam filmi: İnsan sevdasından vazgeçer mi?

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Giriş: 14.04.2023 21:55
Seçimlere artık kısa bir süre kalırken Başkan Erdoğan AK Parti'nin 2023 seçimlerinde kullanacağı sloganı "Doğru adımlarla yola devam" belirlediklerini açıkladı. AK Parti tarafından yapılan paylaşımda da "Türkiye Yüzyılı için; Doğru Adamla Yola Devam" ifadelerine yer verilirken seçimlerde kullanılacak reklam filmi yayınlandı.
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