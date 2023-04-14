14 Nisan 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
AK Parti'den 2023 seçimleri için reklam filmi: İnsan sevdasından vazgeçer mi?
Seçimlere artık kısa bir süre kalırken Başkan Erdoğan AK Parti'nin 2023 seçimlerinde kullanacağı sloganı "Doğru adımlarla yola devam" belirlediklerini açıkladı. AK Parti tarafından yapılan paylaşımda da "Türkiye Yüzyılı için; Doğru Adamla Yola Devam" ifadelerine yer verilirken seçimlerde kullanılacak reklam filmi yayınlandı.