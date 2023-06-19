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AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları! A Haber'de çarpıcı sözler: Çok büyük sürprizler yaşanacak

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 16:50
Yerel seçim ve kongre hazırlıkları AK Parti MKYK'da konuşuluyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cevizoğlu, "İstanbul Ankara çok önemli. Galiba bu seçimde de yerel seçimlerde de bizim açımızdan zaferlerle dolu çok büyük sürprizler yaşanacak. Özellikle deniz kenarlarında belli bir kesimin egemenliğindeymiş gibi gözüken belediye başkanlıkları da el değiştirecek AK Parti’ye geçecek diye düşünüyorum. Merkez Yönetim toplantı halinde oradan çıkacak kararlar ve grupların bölgelerin il başkanlıklarının be milletvekillerinin çalışmasıyla yerel seçimlerde yine büyük bir galibiyet elde edilecek öyle gözüküyor." dedi.
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