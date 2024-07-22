AK Parti’de tüm gözler MKYK’da! Bayrak değişimi yaşanacak mı?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından sık sık kurmaylarıyla bir araya gelen Başkan Erdoğan, parti içinde ve dışında yapılan anket çalışmalarını takip ederek yeni yapılanmaya gideceklerini ifade etmişti. Şimdi gözler yarın toplanacak olan MKYK toplantısına çevrildi.

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