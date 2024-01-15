AK Parti'de seçim hazırlıkları! Adaylar ne zaman açıklanacak?

AK Parti seçim gününe nasıl hazırlanıyor? 2 milyon 300 bin görevli sahada olacak. Şehrin yapısına göre seçim programı hazırlanacak. Adaylar ne zaman açıklanacak? A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı.

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