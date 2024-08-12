AK Parti'de kritik MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in ateşkesi sabote ettiğini söylerken; "İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti yargılanmalıdır." dedi. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na mesaj göndererek görüşmek istediği iddialarını yalanlayan Çelik, "Cumhurbaşkanımız tarafından gönderilmiş bir mesaj yoktur. İddialar gerçek dışı." dedi.

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