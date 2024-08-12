12 Ağustos 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
AK Parti'de kritik MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in ateşkesi sabote ettiğini söylerken; "İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti yargılanmalıdır." dedi. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na mesaj göndererek görüşmek istediği iddialarını yalanlayan Çelik, "Cumhurbaşkanımız tarafından gönderilmiş bir mesaj yoktur. İddialar gerçek dışı." dedi.