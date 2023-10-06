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AK Parti'de kongre heyecanı! Yarınki büyük kongre için hangi hazırlıklar yapıldı?

A Haber
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Giriş: 06.10.2023 11:31
AK Parti yarın olağanüstü kongresini yapacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıklamalarda bulundu. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş o noktadan aktardı.
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