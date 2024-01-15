15 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti’de aday tanıtımı tarihi belli oldu! 18 Ocak’ta Ankara ve kalan diğer adaylar açıklanacak

AK Parti’de aday tanıtımı tarihi belli oldu! 18 Ocak’ta Ankara ve kalan diğer adaylar açıklanacak

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.01.2024 18:13
AK Parti'de Kuzey Irak'ta 9 askerin şehit olduğu saldırı nedeniyle ertelenen aday tanıtım toplantısının yeni tarihi belli oldu. A Haber muhabiri Ece Altuğ Ankara’dan detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’de aday tanıtımı tarihi belli oldu!
AK Parti’de aday tanıtımı tarihi belli oldu!
Almanya’da protesto dalgası büyüyor!
Almanya'da protesto dalgası büyüyor!
Teröristan kurma planında kim kiminle?
"Teröristan" kurma planında kim kiminle?
A Haber zulmün izlerini görüntüledi
A Haber zulmün izlerini görüntüledi
Erdoğan’dan şehit askerin ailesine taziye telefonu
Erdoğan'dan şehit askerin ailesine taziye telefonu
Bakan Güler son durumu açıkladı: 77 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Güler son durumu açıkladı: 77 terörist etkisiz hale getirildi
Ekibimiz ateş hattında mahsur kaldı
Ekibimiz ateş hattında mahsur kaldı
Türkler Mescid-i Aksa’ya alınmıyor
Türkler Mescid-i Aksa'ya alınmıyor
MHP 55 adayını daha açıkladı
MHP 55 adayını daha açıkladı
Emekliye ek zamda sona doğru
Emekliye ek zamda sona doğru
Adaylar ne zaman açıklanacak?
Adaylar ne zaman açıklanacak?
Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı sözler
Abdullah Ağar'dan A Haber'de çarpıcı sözler
Daha Fazla Video Göster