11 Aralık 2023, Pazartesi
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AK Parti'de aday belirleme süreci! Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde
AK Parti yerel seçim çalışmalarına hız verdi. Seçim komisyonu toplanırken adayların belirlenmesi için kritik süreç de başladı. Başkan Erdoğan da AK Parti Genel Merkezi’nde. MHP lideri Devlet Bahçeli de Başkan Erdoğan ile yapılacak olası görüşmeye dair, “Komisyon çalışmaları devam ediyor. Sonuçlanmaya yakın hale geliyor. Ondan sonra olabilir.” dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ Ankara'dan aktardı.