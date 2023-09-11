11 Eylül 2023, Pazartesi
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AK Parti ve MHP’nin 2024 yerel seçim belediye başkan adayları kimler olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir...
31 Mart 2024’teki yerel seçimlere 7 ay gibi bir süre kaldı. Fakat partiler, hazırlıklara şimdiden başladı. AK Parti, başta 30 büyükşehir olmak üzere belediye başkanlığı için hangi illerde ortak aday çıkartacaklarını belirlemek üzere bir heyet oluşturdu. Cumhur İttifakı ortağı MHP ile temasın ise bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, AK Parti ve MHP’nin 2024 yerel seçim belediye başkan adayları kimler olacak? Süreç ne zaman başlayacak ve nasıl işleyecek? Adaylar ne zaman açıklanacak? Kritik seçim çalışmaları sürecinde yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.