29 Kasım 2022, Salı
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İlçe Kadın Kolları Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. 6'lı masanın Anayasa önerisiyle ilgili konuşan Ömer Çelik, "Türkiye sistem içi çatışmalar ve krizlerle başbaşa kalır. Eski Türkiye'nin yeniden dirileceği bir tablo ortaya çıkar." dedi.