AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İlçe Kadın Kolları Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. 6'lı masanın Anayasa önerisiyle ilgili konuşan Ömer Çelik, "Türkiye sistem içi çatışmalar ve krizlerle başbaşa kalır. Eski Türkiye'nin yeniden dirileceği bir tablo ortaya çıkar." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN