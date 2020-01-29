AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Belçika'nın tepki çeken PKK kararıyla ilgili konuşan Ömer Çelik, "Türkiye ile terör örgütünü eş tutmak izah edilemez. Bu mantıkla karar DEAŞ'ı da terör örgütü olmaktan çıkarır." dedi. Trump'ın Filistin'i bölme planı ile ilgili konuşan Çelik, "Bu bir barış planı değil, işgal planıdır. Köleleştirme planıdır. İşgal planı İsrail tarafından fiilen uygulanıyor." dedi.