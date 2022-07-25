AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MYK toplantısı sonrası son dakika açıklamaları

AK Parti MYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında toplantıda konuşulan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik Bursa'daki çöp evde bulunan çocuk hakkında Aile Bakanlığı'nın devrede olduğunu ve konunun yakın takipçisi olduklarının altını çizdi. Zaho'da yaşanan olayın PKK'nın bir provokasyonu olduğunu söyleyen Çelik "PKK'ya özgü bir planlı katliamdır" dedi. Muhalefeti gasp siyaseti yapmakla eleştiren Çelik "Hükümetin zaten yaptığı şeyleri biz söyledik de yaptık denmesi gasp siyasetidir." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...