10 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'fatura' tepkisi: CHP'nin siyasi iflas ilanıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'fatura' tepkisi: CHP'nin siyasi iflas ilanıdır

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.02.2022 18:30
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''elektrik faturası'' açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, ''Kılıçdaroğlu'nun açıklaması CHP'nin siyasi iflas ilanıdır.'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "faturaların ödenmemesi çağrısı" millet ittifakı ortağı İYİ Parti'den dahi destek bulamamıştı. Tepki çeken çağrıya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi. Çelik, "CHP kanunsuzluğu teşvik ediyor diyerek" CHP yönetimini eleştirdi, kamu düzeni vurgusu yaptı.

''CHP demokrasi ile muhalefet kavramını yan yana getiremiyor.'' ifadelerini kullanan Çelik, söz konusu hamlelerle CHP'nin muhalefeti husumet siyasetine çevirdiğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

''CHP'NİN SİYASİ İFLAS İLANIDIR''

Muhalefet üretme konusunda cari açıkla karşı karşıyalar. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması CHP'nin siyasi iflas ilanıdır. Yıkım ve husumet siyasetine yatırımla yanlış yapıyor.

''DÜŞTÜKLERİ DURUM ZAVALLILIK''

Söz konusu açıklamanın sivil itaatsizlik değil siyasi savrulma ve yıkım siyaseti olduğunu kaydeden Çelik, ''Düştükleri durum sevinilecek bir durum değil, zavallılık.'' dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’nin siyasi iflas ilanıdır
"CHP'nin siyasi iflas ilanıdır"
Başkan Erdoğan Duda ile görüştü
Başkan Erdoğan Duda ile görüştü
Kılıçdaroğlu’na elektrik faturası tepkisi
Kılıçdaroğlu’na elektrik faturası tepkisi
Neler yaptı, neler yaşadı?
Neler yaptı, neler yaşadı?
Terör örgütünde büyük çöküş!
Terör örgütünde büyük çöküş!
Anne ile kızını itfaiye kurtardı
Anne ile kızını itfaiye kurtardı
25. kareyle zihin bulandırma!
25. kareyle zihin bulandırma!
Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl?
Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl?
Emine Erdoğan’dan öğrencilere teşekkür!
Emine Erdoğan'dan öğrencilere teşekkür!
Tunca Nehri’nin debisi 5 kat arttı
Tunca Nehri'nin debisi 5 kat arttı
KKTC Cumhurbaşkanı A Haber’de
KKTC Cumhurbaşkanı A Haber'de
3 şüpheli İstanbul’da yakalandı
3 şüpheli İstanbul'da yakalandı
Daha Fazla Video Göster