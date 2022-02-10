AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'fatura' tepkisi: CHP'nin siyasi iflas ilanıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''elektrik faturası'' açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, ''Kılıçdaroğlu'nun açıklaması CHP'nin siyasi iflas ilanıdır.'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "faturaların ödenmemesi çağrısı" millet ittifakı ortağı İYİ Parti'den dahi destek bulamamıştı. Tepki çeken çağrıya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi. Çelik, "CHP kanunsuzluğu teşvik ediyor diyerek" CHP yönetimini eleştirdi, kamu düzeni vurgusu yaptı.

''CHP demokrasi ile muhalefet kavramını yan yana getiremiyor.'' ifadelerini kullanan Çelik, söz konusu hamlelerle CHP'nin muhalefeti husumet siyasetine çevirdiğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

''CHP'NİN SİYASİ İFLAS İLANIDIR''

Muhalefet üretme konusunda cari açıkla karşı karşıyalar. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması CHP'nin siyasi iflas ilanıdır. Yıkım ve husumet siyasetine yatırımla yanlış yapıyor.

''DÜŞTÜKLERİ DURUM ZAVALLILIK''

Söz konusu açıklamanın sivil itaatsizlik değil siyasi savrulma ve yıkım siyaseti olduğunu kaydeden Çelik, ''Düştükleri durum sevinilecek bir durum değil, zavallılık.'' dedi.