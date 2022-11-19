19 Kasım 2022, Cumartesi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstiklal Caddesi'nde flaş açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İstiklal Caddesi'nde açıklamalarda bulundu. Çelik Türkiye'nin bir güven ülkesi olduğunu belirtirken "Kimse Türkiye'nin güven ülkesi olma durumunu değiştiremez." ifadelerini kullandı.