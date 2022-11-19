19 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstiklal Caddesi'nde flaş açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstiklal Caddesi'nde flaş açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.11.2022 18:42
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İstiklal Caddesi'nde açıklamalarda bulundu. Çelik Türkiye'nin bir güven ülkesi olduğunu belirtirken "Kimse Türkiye'nin güven ülkesi olma durumunu değiştiremez." ifadelerini kullandı.
Teröristin sağ kolu yakalandı
Teröristin sağ kolu yakalandı
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na taziye
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taziye
Taksim’deki terör saldırısında yeni gelişme!
Taksim'deki terör saldırısında yeni gelişme!
Taksim’e bırakılan patlayıcıyla ilgili bulgular
Taksim'e bırakılan patlayıcıyla ilgili bulgular
MİT’ten Suriye’de DEAŞ’a operasyon
MİT’ten Suriye’de DEAŞ’a operasyon
İmamoğlu sahne alıyor! Son kozunu oynayacak
İmamoğlu sahne alıyor! Son kozunu oynayacak
Erdoğan: Mücadeleye hep birlikte devam
Erdoğan: Mücadeleye hep birlikte devam
Staj sigortası EYT kapsamında mı?
Staj sigortası EYT kapsamında mı?
Terör örgütü PKK’nın Batı’daki destekçileri
Terör örgütü PKK’nın Batı’daki destekçileri
İstanbul’a kazandırılacak tesisten haber yok
İstanbul’a kazandırılacak tesisten haber yok
ABD’den PKK’ya ’Türkiye geliyor’ uyarısı
ABD'den PKK'ya 'Türkiye geliyor' uyarısı
Soylu’dan uyuşturucu iddialarına tepki
Soylu'dan uyuşturucu iddialarına tepki
Daha Fazla Video Göster