BİZE ULAŞIN
04.03.2020
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Engin Özkoç'a tepki
Engin Özkoç'un Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin sözlerini A Haber'e değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''CHP'nin sistematik saldırıları, Türkiye'nin meşru yapılarına yönelik tipik CHP saldırısıdır. Suriye politikasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamına 'saray rejimi' derken, Suriye'deki eline kan bulanmış, kendi halkına karşı sistematik katliam uygulayan Esad rejimine Suriye'nin meşru devlet başkanı muamelesi ile yaklaşmaları açık bir zihniyet çarpıklığını önümüze koyuyor.'' ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.