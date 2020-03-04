AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Engin Özkoç'a tepki

Engin Özkoç'un Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin sözlerini A Haber'e değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''CHP'nin sistematik saldırıları, Türkiye'nin meşru yapılarına yönelik tipik CHP saldırısıdır. Suriye politikasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamına 'saray rejimi' derken, Suriye'deki eline kan bulanmış, kendi halkına karşı sistematik katliam uygulayan Esad rejimine Suriye'nin meşru devlet başkanı muamelesi ile yaklaşmaları açık bir zihniyet çarpıklığını önümüze koyuyor.'' ifadelerini kullandı.