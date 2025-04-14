14 Nisan 2025, Pazartesi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki: Niteliksiz siyasetin markası oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerini sert şekilde eleştirdi. Çelik, Özel’in açıklamalarının Avrupa’daki aşırı sağcı söylemlerle benzerlik gösterdiğini, siyasi tarih ve kavram bilgisinden yoksun olduğunu belirtti. Ömer Çelik ayrıca Özgür Özel'in niteliksiz siyasetin markası olduğunu vurguladı.