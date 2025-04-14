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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki: Niteliksiz siyasetin markası oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki: Niteliksiz siyasetin markası oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.04.2025 13:44
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerini sert şekilde eleştirdi. Çelik, Özel’in açıklamalarının Avrupa’daki aşırı sağcı söylemlerle benzerlik gösterdiğini, siyasi tarih ve kavram bilgisinden yoksun olduğunu belirtti. Ömer Çelik ayrıca Özgür Özel'in niteliksiz siyasetin markası olduğunu vurguladı.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki: Niteliksiz siyasetin markası oldu
Niteliksiz siyasetin markası oldu
"Niteliksiz siyasetin markası oldu"
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