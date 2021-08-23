AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avrupa'ya çok net mesaj: Türkiye göçmen kampı değil, burası yolgeçen hanı değildir

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bir tane bile mülteci alacak kapasitesinin olmadığını belirten Çelik, "Türkiye toplama kampı değildir, burası yol geçen hanı da değildir. Türkiye'ye sormadan yapılan açıklamaların hepsi yok hükmündedir" dedi.