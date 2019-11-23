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23.11.2019

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten A Haber flaş açıklamalar: Ahlak sınavından sınıfta kaldılar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Külliye'ye giden CHP'li" yalanıyla ilgili son dakika gelişmelerini A Haber canlı yayınında yanıtladı. Rahmi Turan, CHP'li Muharrem İnce'nin Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü iddia edip, haberin kaynağını da Talat Atilla olarak açıklaması. Sözcü gazetesi yazarı Turan, kaynağına güvenmekle hata ettiğini, pişman olup özür dilediğini açıklamasının ardından AK Parti'den ilk yanıt geldi. A Haber'e konuşan Ömer Çelik, "Bu CHP'ye yönelik değil tam tersine CHPnin içerisinden üretilen bir komplo, kumpastır. CHP sözcüsü halen yalan olduğu belirlenmiş bu iddianın arkasında durarak meseleyi örtbas etmeye çalışıyor. Bir ahlak sınavı nasıl verilemez, sınıfta nasıl kalınır net bir örneğini veriyorlar. Gazeteci haberin/iddiasının arkasından çekildi ama CHP halen haberi savunuyor. Bu olay siyahi ahlak sınavı konusundan tarihe geçecektir. Cumhurbaşkanımız üzerinden iç rekabet üretmek istiyorlar.

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