AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Seçim sürecinin en büyük yalanı ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından söylendi

Tarihi seçim zaferi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Takımı'nı topladı. Saat 16.50'de başlayan MYK toplantısında Başkan Erdoğan seçim sonuçlarını kurmaylarıyla değerlendirdi ve yeni Kabine için de istişarelerde bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin kritik açıklamalar yaptı. Ömer Çelik, 28 Mayıs seçimini yorumlarken "Kaybeden; çok büyük iddialarla konuşan siyasi partiler, genel başkanlar olmuştur. Ama hiçbir vatandaşımız kaybetmemiştir." ifadelerine yer verdi. Diğer yandan 8'li koalisyonda seçim süreci boyunca esen yalan rüzgarlarına tepki gösteren Çelik, "Seçim sürecinin en büyük yalanı ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından söylendi. AK Parti'nin 3 kere terörist başını bırakmaya teşebbüs ettiğini söyledi. Gece gündüz terör örgütlerinden gelen destekleri dile getirenlere suskun kalanlar bu tip yalanlar içine girdiler." dedi. Çelik ayrıca, Yeni Kabine'ye ilişkin konuşarak, Mehmet Şimşek iddialarına da yanıt verdi. İşte detaylar…