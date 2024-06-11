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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu! Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesinde neler konuşuldu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 19:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi’ne iade-i ziyarette bulundu. Yaklaşık 1 saat 30 dakikalık tarihi görüşmenin ardından Başkan Recep Tayip Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı. Kritik görüşmede neler konuşulduğuna dair AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik birazdan önemli açıklamalarda bulundu.
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